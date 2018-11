Trump canvia la política migratòria i restringeix l'asil

El dirigent nord-americà va prohibir durant almenys 90 dies l'entrada als Estats Units als qui travessen il·legalment la frontera sud, la qual cosa implica l'engegada d'una nova regulació del Govern que elimina l'opció d'obtenir asil als qui han incomplit una prohibició presidencial. Sota la modificació, realitzada mitjançant proclamació presidencial, els immigrants que creuen de forma irregular la frontera no podran sol·licitar asil al país i només podran fer-ho els qui entrin per punts d'accés autoritzats.

L'ordre del Govern estableix que la limitació estarà en vigor durant almenys 90 dies, que podran ser ampliats, o fins que es signi un acord amb Mèxic que permeti als Estats Units deportar directament al seu veí del sud als immigrants de tercers països que creuen il·legalment.

La nova regulació no tindrà efecte retroactiu, per la qual cosa només s'aplicarà als qui la incompleixin a partir que entri en vigor avui.

El Govern dels Estats Units calcula en 234.534 el nombre de persones que van ser posades en processos de deportació després de travessar la frontera en 2018, de les quals 171.511 van ser detingudes quan ho feien il·legalment.

D'aquestes 234.534, 97.192 (un 41% del total) van al·legar que tenien por de tornar al seu país davant una possible persecució o bé van demanar directament asil, per la qual cosa van ser entrevistats per determinar si la seva sol·licitud de protecció era veraç. Finalment, es van gestionar 83.862 casos, dels quals 74.574 (89%) van ser considerats com a veraços.



Privats de llibertat

Generalment, una vegada constatat que la petició és legítima, les autoritats alliberen als sol·licitants mentre es gestionen els seus casos perquè no suposen un perill i per la falta d'espai als centres de detenció. No obstant això, grups d'activistes han denunciat que molts dels demandants d'asil arribats irregularment a peu han estat privats de llibertat de forma indefinida durant mesos després de l'arribada de Trump a la Casa Blanca.

L'anunci del Govern dels Estats Units té lloc després de tres setmanes d'advertiments del mandatari a la caravana de centreamericans que ara recorre Mèxic en la seva travessia cap a territori nord-americà.

Les noves restriccions al dret de sol·licitud d'asil es basen en la prerrogativa que va permetre a Trump emetre el 2017 el seu veto migratori a països de majoria musulmana.