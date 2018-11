Europa commemora els 100 anys de l'armistici que va posar fi a la Primera Guerra Mundial

Europa commemora aquest diumenge el centenari de l'armistici entre França i Alemanya que va posar fi l'onze de novembre de 1918 a la Primera Guerra Mundial, el conflicte bèl·lic més mortífer del segle XX a Europa. Per recordar la data, una seixantena de caps d'estat i de govern, a més del president de la Comissió Europea Jean-Claude Juncker i el del Parlament Europeu, Antonio Tajani, es citaran a París al Fòrum per la Pau, a iniciativa del president francès Emmanuel Macron. Angela Merkel i altres líders participaran en la cerimònia, que es farà sota l'Arc de Triomf, símbol del record a les víctimes de guerres. També està previst que hi participi el president nord-americà Donald Trump.

S'espera que Macron i Merkel reafirmin en una imatge d'unitat la necessitat del multilateralisme i l'acció col·lectiva en la resolució dels nous reptes mundials.

L'acte es farà l'endemà que els dos líders hagin escenificat aquest dissabte el seu apropament en una històrica trobada a Compiègne (França), al mateix lloc on Alemanya i les potències aliades van signar l'armistici que va posar fi a la I Guerra Mundial.

Els cent anys de l'armistici arriben en un moment en què les relacions internacionals estan marcades, entre altres, per la posada en perill del multilateralisme en l'era Trump, el Brexit o l'amenaça del populisme i la ultradreta a Europa, ja des de governs com l'italià o l'austríac.

A més, el recent anunci d'Angela Merkel de no presentar-se a la reelecció com a cancellera alemanya, la sortida sense precedents d'un estat membre de la UE i les eleccions europees del maig dibuixen l'escenari d'una nova Unió Europea sense lideratge i amb equilibris difícils davant de reptes com la migració o la guerra comercial amb els EUA.



10 milions de civils morts

La Primera Guerra Mundial (1914-1918) va enfrontar el bàndol dels Aliats o Entente configurat a partir de la Triple Entente (França, Gran Bretanya i Rússia) i la Triple Aliança (Imperi alemany, Imperi Austrohongarès i Itàlia -que el 1915 es canviaria de bàndol) i va deixar prop de deu milions de civils i al voltant de nou milions de combatents morts. Al llarg del conflicte altres estats van unir-se als Aliats, com ara Portugal, Grècia o la Xina mentre que els EUA van declarar la guerra a Alemanya el 1917.