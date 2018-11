Macron condemna el nacionalisme com l'antítesi del patriotisme en el centenari de l'armistici

El president de França, Emmanuel Macron, ha reclamat als líders mundials unitat per aconseguir la pau i "un món millor" en l´acte central per commemorar el centenari del final de la Primera Guerra Mundial, a París. Davant desenes de caps d´estat i de govern, entre els quals la cancellera alemanya, Angela Merkel, els presidents nord-americà, rus i turc, Donald Trump, Vladimir Putin i Recep Tayyip Erdogan respectivament, i el rei Felip VI, Macron ha instat els seus homòlegs a fer front "junts" a reptes com la pobresa, el canvi climàtic, la fam i les malalties. Durant el seu discurs, també ha dit que "el patriotisme és exactament el contrari del nacionalisme, que és la seva traïció".

Macron ha fet una crida a la unitat dels països d´arreu del món a favor de les "nacions lliures del món" i de la "fraternitat" entre estats. En aquest sentit, ha destacat "l´amistat forjada entre Alemanya i França" i institucions supranacionals com l´UE i l´ONU, amb un recordatori pel seu predecessor, la Societat de Nacions.

El president francès, que ha recordat els milions de morts, ferits, vídues i orfes ocasionats per la Primera Guerra Mundial, ha instat el món a tenir en compte la "lliçó" del conflicte bèl·lic que va acabar aquest diumenge fa cent anys. A més, ha dibuixat França com una república "generosa" i ha recordat que milers de soldats francesos van caure "per la nació i la democràcia". Segons ell, els conceptes de patriotisme i nacionalisme són antagònics, i els nacionalismes s´han de combatre i representen la "traïció" del patriotisme.

L´acte ha començat a les 11 del matí, just l´hora exacta en què l´11 de novembre de fa 100 anys se signava l´armistici que posava punt i final a la Primera Guerra Mundial en un vagó de tren a Compiègne, al nord de París. Campanars d´esglésies i catedrals d´arreu de França han sonat a l´hora en punt, mentre que als Camps Elisis arribaven cotxes i autocars amb desenes de líders mundials.

Caps d´estat i de govern d´arreu del món com també el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, han fet a peu els últims metres entre la icònica avinguda de la capital francesa i l´Arc de Triomf. Ho han fet junts, en una comitiva on també hi ha participat personalitats com el president de la Comissió Europea, Jean-Claude Juncker, la directora gerent del Fons Monetari Internacional, Christine Lagarde, o l´expresident francès Nicolas Sarkozy.

Hi ha hagut, però, dues excepcions que no s´han unit a la passejada conjunta. Primer el president dels Estats Units, Donald Trump, i la primera dama Melania, i uns minuts després el president de Rússia, Vladimir Putin, han arribat a la tribuna on la resta de líders els estaven esperant uns minuts tard fora de la comitiva "per qüestions de seguretat", segons han afirmat mitjans francesos.

A banda del parlament de Macron, l´acte ha comptat amb el president francès passant revista a soldats gals, diverses interpretacions musicals i la lectura de testimonis de la Gran Guerra per part de joves de diversos països. L´esdeveniment ha acabat amb la interpretació del ´Boléro´ de Maurice Ravel i amb el cap d´estat de França reanimant la flama situada al monument al soldat desconegut, a l´Arc de Triomf.