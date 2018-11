Ministres britànics preparen un pla B en cas de manca d'acord per al Brexit

Diversos ministres del Govern britànic han preparat un «pla B» en el cas que no s'arribés a un acord sobre el Brexit i el Parlament voti en contra del pla proposat per la primera ministra britànica, Theresa May, per deixar la Unió Europea, segons The Sun. El diari, que no va identificar els ministres, va assegurar que haurien informat ja May sobre el seu pla, que consistiria en què Regne Unit continués pagant les quotes de membres a la UE fins a l'any 2021. També acatarien les regles del bloc europeu per evitar una sortida sense acord quan arribi març de 2019.

El Regne Unit seria capaç de negociar llavors amb Brussel·les una mena de «tercer país» durant dos anys, el que faria més fàcil arribar a un acord en matèria de comerç i evitaria que Londres hagués de pagar la quota de 38.000 milions de lliures que implica la seva sortida de la UE.

A mesura que les negociacions amb Brussel·les entren a la recta final, el plantejament de May ha rebut crítiques de tots els sectors implicats en el debat sobre el Brexit. Molts polítics britànics estan descontents amb el seu compromís de mantenir la lliure circulació de béns amb la Unió Europea, ja que al·leguen que deixarà el Regne Unit sotmès a les decisions de Brussel·les en matèria de comerç.



S'imposa el pessimisme

Per part seva, un dels líders del Brexit, el diputat conservador Jacob Rees-Mogg, va assenyalar que no hi ha prou suport entre les files del Partit Conservador cap al pla de sortida proposat per May. Rees-Mogg va sol·licitar l'ajuda al Partit Laborista per aconseguir que el pla de May sigui acceptat pel Parlament britànic, enmig de nous dubtes sobre els suports de la mandatària dins del seu propi partit.

Per part seva, el ministre de Comerç britànic, Liam Fox, va avisar de la possibilitat que el seu Govern pugui acabar fracassant a l'hora d'arribar a un acord final sobre el Brexit.