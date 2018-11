Trump defensa un augment en la despesa militar per aconseguir una «Europa forta»

El president nord-americà, Donald Trump, va reprendre la seva agenda internacional després de les intenses eleccions legislatives d'aquesta setmana amb un viatge a França amb motiu del centenari de l'armistici que va posar fi a la I Guerra Mundial demanant un increment de la despesa militar europea. Trump va ser rebut a l'Elisi pel president francès, Emmanuel Macron, i va defensar la necessitat d'una «Europa forta», motiu pel qual va advocar per un increment de la despesa militar.

«Volem una Europa forta. És molt important per a nosaltres, ja que els dos volem aconseguir-ho i ser més eficaços», va afirmar el mandatari nord-americà després de la trobada amb Macron, que, per la seva banda, va saludar el seu «bon amic» Trump i va destacar l'amistat entre «els nostres pobles i els nostres exèrcits» i la «capacitat estratègica europea». Davant d'una pregunta pel tuit en què Trump deia sentir-se insultat per les declaracions de Macron sobre la necessitat que Europa redueixi la seva dependència amb els Estats Units en seguretat, el president nord-americà va afirmar que «volem ajudar Europa, però ha de ser de forma justa. Ara mateix el pes recau majoritàriament en els Estats Units».

Hores abans, el president nord-americà havia carregat durament contra el seu homòleg francès assegurant que la proposta del mandatari de França perquè Europa creï el seu propi exèrcit per protegir-se de possibles adversaris és «molt insultant». «És molt insultant, però potser Europa primer hauria de pagar la seva porció justa a l'OTAN, que els Estats Units subvencionen en gran mesura», va afegir Trump. Macron va declarar dimarts en una ràdio local de París que Europa necessita un exèrcit real per reduir la dependència dels Estats Units per a la seva defensa davant de la ressurgència de Rússia. «No protegirem els europeus si no decidim tenir un veritable exèrcit europeu», va assenyalar el mandatari. «Hem de tenir una Europa que es defensi a ella mateixa sense dependre dels Estats Units», va afegir.



Pressió sobre l'Aràbia

Per altra banda, Trump i Macron van acordar mantenir la pressió sobre les autoritats saudites perquè revelin tota la informació sobre l'assassinat del periodista saudita Jamal Khashoggi al consolat del regne àrab a Istanbul el mes passat. Els dos líders van acordar també que la mort del periodista no ha de ser motiu addicional de desestabilització de la regió, però que podria ser aprofitada per forçar una resolució de la guerra del Iemen, on l'Aràbia Saudita està executant una criticada campanya de bombardejos. Paral·lelament, el president dels Estats Units va cancel·lar la visita prevista al monument de Belleau Wood, al nord de París, aixecat en honor als militars nord-americans que van perdre la vida durant la Primera Guerra Mundial.

Més de 1.800 nord-americans van morir durant la batalla de Belleau Wood l'any 1918, el primer compromís important que va tenir l'Exèrcit nord-americà a la Gran Guerra. La Casa Blanca va assenyalar que Trump havia planejat anar-hi en helicòpter i va destacar les «dificultats logístiques» que presentava aquest viatge com a conseqüència del mal temps. El cap de personal, John Kelly, general de quatre estrelles retirat, i el general Joe Dunford, cap de l'Estat Major Conjunt, van assistir a aquesta cerimònia en lloc de Trump. Avui, després d'una commemoració a l'Arc de Triomf per celebrar el centenari de l'Armistici, Trump visitarà un cementiri nord-americà a Suresnes, als afores de l'oest de la capital, on farà declaracions formals.