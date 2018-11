El govern espanyol i el PP pacten que Manuel Marchena presideixi un CGPJ amb majoria progressista

El govern espanyol i el PP han pactat que Manuel Marchena sigui el pròxim president del Consell General del Poder Judicial (CGPJ) en substitució de Carlos Lesmes que esgota mandat al desembre. L'executiu de Pedro Sánchez ha acceptat situar un conservador com a president a canvi que hi hagi una majoria de vocals progressista: 11 proposats pel PSOE (previsiblement un per Podem) i 9 pel PP. Fons de La Moncloa confirmen l'acord i remarquen que suposa una "renovació" per a una justícia que "necessita normalitat institucional i credibilitat", especialment després de la polèmica sobre l'impost de les hipoteques. Marchena és actualment el president de la Sala Penal del Tribunal Suprem i era qui havia de liderar el judici del procés, que arrencarà al gener. L'elecció com a president l'apartaria de la presidència del tribunal.