Macron condemna l'ascens del nacionalisme a Europa en el centenari de l'Armistici

El president de França, Emmanuel Macron, va ser l'encarregat de donar inici a la cerimònia oficial del centenari de l'Armistici que va posar fi a la Primera Guerra Mundial i va recordar els caiguts en el conflicte en un emotiu discurs pronunciat a la plaça de la Concòrdia, davant l'Arc del Triomf de París. Davant la mirada d'uns 70 caps d'estat i de govern que van assistir a la cerimònia commemorativa concebuda com una celebració de la unitat enfront de la discordança, Macron va recordar els caiguts en combat, el dolor i la recuperació d'un conflicte que va transformar la història, i va destacar que el nacionalisme «és l'antítesi i la traïció del patriotisme».

«L'11 de novembre de 1918, a les 11 del matí, fa 100 anys, a París, com a tot França, van sonar les cornetes i van sonar les campanes», va començar Macron en record del moment exacte de l'entrada en vigor de l'Armistici, «el final de quatre llargs i terribles anys en els quals, només en territori francès, van ser disparats mil milions de projectils».

Un dels moments més destacats del discurs va arribar quan Macron va dedicar part del seu missatge a condemnar l'ascens del nacionalisme a Europa, que va descriure com «l'antítesi i una traïció del patriotisme». «La lliçó no pot ser rancor i ressentiment cap a altres nacions, ni oblit del passat», va proclamar.

Macron va expressar la seva por que «ressorgeixin els vells dimonis i noves ideologies que manipulen les religions». «La història amenaça amb reprendre un tràgic rumb en aquest dia d'aniversari, en què vam renovar la nostra fidelitat eterna als nostres caiguts». També va afegir que «hem de reafirmar a la gent la nostra immensa responsabilitat, transmetre als nostres fills el món que les generacions anteriors han somiat. El nostre món està als inicis d'una nova era, a l'alba d'una civilització que ha de guiar les facultats de la humanitat al més alt».

El president de la Comissió Europea, Jean-Claude Juncker, va demanar en el seu discurs un treball constant per garantir la pau al continent. «No s'ha de donar la pau per suposada», va ser el missatge escollit per la Unió Europea en aquest centenari, caracteritzat per un tema comú: la lluita contra l'auge dels nacionalismes a Europa i als Estats Units, i contra el separatisme.

Aprofitant la cerimònia commemorativa, el secretari general de l'ONU, António Guterres, va publicar un missatge en què demanava que la comunitat internacional reforci la seva cooperació mutua. «En aquesta commemoració del centenari de la fi de la Primera Guerra Mundial, aprofitem les seves lliçons i enfortim la cooperació internacional per enfrontar-nos als desafiaments i a les amenaces de l'avui i del demà».

Hores més tard, els líders d'Alemanya i França, Angela Merkel i Emmanuel Macron, van defensar un enfocament multilateral unificat per impulsar la pau mundial en el Fòrum de Pau celebrat a París, al qual van assistir desenes de caps d'estat i de govern, amb una notable excepció: el president dels Estats Units, Donald Trump.

Merkel va inaugurar el Fòrum després de la cerimònia pel centenari de l'Armistici que va marcar el centenari de la fi de la Primera Guerra Mundial i va advertir que el nacionalisme «miop» està guanyant terreny a Europa i altres parts. La cancellera va repetir les paraules de Macron per criticar els que impulsen els seus interessos propis ignorant els llaços que han sustentat la pau des de la Segona Guerra Mundial. «La major part de les qüestions que afrontem no poden ser resoltes per una nació en solitari, han de gestionar-se conjuntament», va afegir.