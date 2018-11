Mor Jaume Estrany, el nen que va impulsar la campanya solidària de recollida de taps

Aquest dilluns s'ha conegut la trista notícia de la mort de Jaume Estrany als 9 anys d'edat. La mare del petit ho ha fet públic en el perfil de Facebook de l'associació Arka Taps Solidaris, entitat que es va crear per recaptar fons d'ajuda per a nens que com en Jaume, patien paràlisi cerebral. "Ja sabeu com era ell", explica, "un nen alegre, feliç i al que li agradava estar envoltat de gent".

"Mai vaig pensar que arribaria un dia que ja no estaries entre nosaltres. Has lluitat durant 9 anys però aquesta última batalla ha estat invencible", comença el text. Agraïment, amor i per descomptat molta tristesa són els sentiments que afloren en aquest sentit missatge: "No podem estar més orgullosos de tu, el meu amor, el nostre tresor, el nostre campió de la casa", continua. "Només tenim paraules d'agraïment per haver donat llum a la nostra vida i ensenyat a valorar molt les coses".

El 2012 els pares de Jaume Estrany van iniciar una campanya per a la recollida de taps solidaris que permetés recaptar fons per ajudar el seu fill i altres nens en la seva situació a les illes. Poc després al costat d'altres progenitors van crear Arka per a la recollida i gestió de fons d'ajuda als nens amb paràlisi cerebral.

Fa només dos mesos que els pares de Jaume i del seu company de col·legi Noah reclamaven un equip d'atenció especial adequat a les necessitats de tots dos nens al centre escolar a què assistien. Per aquest motiu els dos petits es van incorporar a les classes una setmana després de l'inici de curs.