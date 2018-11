Nou detinguts per facilitar asil fraudulent a 1.200 palestins

Nou membres d'una xarxa que introduïa a Espanya ciutadans palestins mitjançant l'ús fraudulent de la Protecció Internacional han estat detinguts en una operació conjunta desenvolupada a Espanya i França amb participació de l'Europol. L'organització hauria traficat amb unes 1.200 persones a les quals facilitava l'arribada a Espanya per via aèria, que un cop a l'aeroport Adolfo Suárez-Madrid Barajas sol·licitaven Protecció Internacional com a forma per accedir a territori Schengen.

L'operatiu, que continua obert a l'espera de més arrestos, s'ha tancat amb la detenció de cinc persones a Madrid i quatre a França, sis de les quals ja han ingressat a la presó. La xarxa cobrava uns 8.000 euros per persona, de manera que des de gener de 2018 els beneficis derivats d'aquesta pràctica delictiva pugen a més de 9 milions d'euros.

Des del gener d'enguany, els agents havien observat un increment de sol·licitants de protecció internacional de ciutadans palestins. Després de les tasques investigadores, van observar que darrere d'aquestes sol·licituds amb les quals obtenien accés a Espanya no existia intenció real de continuar amb l'expedient administratiu, sinó que el que hi havia era una xarxa especialitzada en el tràfic de persones d'origen palestí que procedien del Próxim Orient amb destinació cap a Europa.

Aquestes persones arribaven a Espanya per via aèria utilitzant un document de viatge com a refugiats del Líban. La forma de procedir era la següent: s'establia una ruta d'inici -Líban, Etiòpia, Brasil i Bolívia- mitjançant el títol de viatge expedit pel Líban per als refugiats palestins establerts en aquest país.