Otegi vol un programa de mínims de catalans, bascos i gallecs per a les eleccions

Otegi no veu el PSOE amb voluntat per afrontar el «procés».

Otegi no veu el PSOE amb voluntat per afrontar el «procés».

El coordinador general d'EH Bildu, Arnaldo Otegi, va advocar per un «programa de mínims» entre bascos, catalans i gallecs per presentar-se a properes cites electorals per tenir «una potencialitat política enorme a Madrid i a Europa». En una entrevista a Gara, Otegi assegura que EH Bildu ha de ser «la casa comuna del poble abertzale d'esquerres» i destaca que els presos d'ETA i les seves famílies saben que «no pararem fins que surtin tots i totes, explorant tots els camins».

El coordinador general d'EH considera que actualment el PSOE «no té marge ni voluntat per encarar el procés basc i el català», encara que s'està «en un moment històric bastant endimoniat» i respecte a l'Estat es produeix «una certa paradoxa». «Perquè el poble espanyol pugui gaudir d'una certa democràcia -i limitada- ens necessiten als independentistes, necessiten que sumem al Congrés, amb PSOE i Podem no arriben», va advertir.

Pel que fa al lehendakari, Iñigo Urkullu, Otegi pensa que és una persona que parla «amb certa claredat en dir que demanar més autogovern pot suposar fractura social o que cal eixamplar l'acord d'autogovern perquè tingui recorregut». «O sigui, ens situarem en els marges de la Constitució, que són molt estrets? Cal saber llegir els marges i cal saber aprofitar les oportunitats», defensa.

Pel que fa a Catalunya i la seva recent reunió amb líders polítics catalans, considera que «davant de l'Estat els pobles hem de jugar junts», ja que «si trenquen Catalunya ens trenquen a tots». «Per això, a part de la solidaritat he intentat traslladar-los que bascos, catalans i gallecs hem de jugar aquesta partida junts, coordinats i sincronitzats davant d'un Estat que creu que no és la seducció, sinó la força, el que el mantindrà unit», va afegir.

Per part seva, el BNG iniciarà un debat entre la seva militància sobre la fórmula per concórrer a les eleccions europees, en la qual sotmetrà al criteri de les bases la proposta de la direcció nacionalista gallega, que aposta per una coalició electoral amb forces sobiranistes.