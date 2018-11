Presons identifica 39 reus que capten interns per a la Gihad

Institucions Penitenciàries té identificats 39 presos amb potencialitat per captar altres interns perquè se sumin a la gihad i altres 82 susceptibles de radicalitzar-se amb aquesta finalitat. A més, un equip multidisciplinari d'Institucions Penitenciàries treballa amb una vintena d'ells dins d'un programa pioner de tractament que busca «desenganxar-los» del radicalisme.

A les presons espanyoles hi ha 250 reus relacionats amb el gihadisme, classificats internament en tres grups: grup A, amb 129 interns amb condemnes per terrorisme; grup B, en què hi ha 39 «captadors» que han estat condemnats per altres delictes però amb indicis que fan proselitisme islamista; i grup C, els «susceptibles de ser captats», amb 82 interns.