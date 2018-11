Projectes amb polèmica a l'agenda del nou president brasiler

No assumirà el càrrec fins a l'1 de gener, però serà llavors quan el Brasil deixi enrere 13 anys de polítiques d'esquerres del Partit dels Treballadors i dos anys d'un govern temporal amb Michel Temer al capdavant després de la destitució de Dilma Rousseff. Quan Bolsonaro assumeixi el càrrec, serà el moment d'aplicar les reformes que ha promès.



armes



El Partit Social Liberal (PSL) que lidera Jair Bolsonaro proposa una reformulació de l'Estatut de Desarmament que van aprovar governs anteriors i que posa límits als ciutadans per portar una arma. Al seu programa electoral, el PSL defensa que les armes «són instruments, objectes inerts que poden usar-se per matar o per salvar vides», depenent de qui les maneja. Per això Bolsonaro defensa que cada ciutadà ha de tenir dret a tenir una arma i a poder exercir el seu dret de «legítima defensa». Aquesta proposta és molt ben vista per gran part del seu electorat, en un país violent on l'any passat hi va haver més de 63.800 assassinats.

llicència per matar



Una altra promesa electoral és donar facultat als policies perquè «en l'exercici de la seva activitat professional» siguin protegits pel sistema jurídic a través d'una mena d'immunitat. D'aquesta manera, si un agent durant una operació comet un crim, aquest no serà punible, ja que el funcionari l'haurà comès en l'exercici del seu deure.



escola



El PSL vol acabar amb el que anomena «adoctrinament a les escoles» amb un retorn al passat. Concretament als temps de la dictadura militar. En aquell moment existien les anomenades disciplines d'Organització Social i Política Brasilera i Educació Moral i Cívica que proposa ara el PSL. Amb aquestes dues matèries, vol acabar amb l'«adoctrinament» i «la sexualització precoç» que hi ha a les aules. A més, Bolsonaro ha promès impulsar les acadèmies militars.



terra i indígenes



Al seu programa electoral també vol ampliar els delictes tipificats com a terrorisme afegint les invasions a propietats privades tant rurals com urbanes. Això vol dir, per exemple, que aquelles persones que ocupen residències o edificis deshabitats, anomenades «persones sense terra» al Brasil, serien tractades de la mateixa manera que un terrorista i s'enfrontaran a penes de fins a 30 anys de presó. En allò referent als indígenes, el seu programa estableix «ni un mil·límetre més de terres indígenes», una mesura que ha justificat pel temor que aquests territoris esdevinguin «països independents». Però no només no té previst concedir més territoris, sinó que pot revisar i revocar fins a 129 que ja van aprovar administracions anteriors.