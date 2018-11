Divulguen un manifest de suport al sindicat de prostitutes

Més de 350 feministes i un total de deu col·lectius han signat manifest contrari a la il·legalització del Sindicat de Treballadores Sexuals (Otras), alhora que han demanat a les organitzacions que van presentar davant l'Audiència Nacional sengles demandes d'impugnació contra aquest sindicat que les retirin.

«Ens entristeix i creiem impropi que des del moviment feminista hi hagi organitzacions que emprenguin accions legals contra altres dones, recorrent les seves decisions davant òrgans jurisdiccionals sol·licitant mesures contra el seu legítim dret a la lliure sindicació», assenyala el manifest.

Segons assenyala el text, titulat «Mai sense nosaltres», els signants no consideren «una eina política justificada recórrer a una justícia que des del feminisme amb tant d'esforç es lluita per canviar perquè s'ha demostrat que no protegeix adequadament els drets de les dones». «No deixem que decideixin per totes», incideix.

Com a signants del manifest hi ha la directora de cinema Isabel Coixet, professores, advocades i algunes diputades territorials de Podem.