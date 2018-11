Expedienten l'advocat de Puigdemont per fumar en un judici

L'Audiència Provincial de Pontevedra ha obert expedient a l'advocat Gonzalo Boye, conegut com a defensor de l'expresident de la Generalitat Carles Puigdemont, per fumar amb un vapejador durant un judici. En concret, va ser sorprès fumant durant una vista oral en la qual s'asseia a la banqueta dels acusats un altre dels seus clients més famosos, el narcotraficant gallec José Ramón Prado Bugallo, Sito Miñanco. La infracció es va produir mentre declarava un pèrit de part en la que era ja la cinquena sessió del judici contra Sito Miñanco per un delicte de blanqueig de capitals.