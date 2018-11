Govern i PP pacten un CGPJ de majoria progressista presidit per un jutge conservador

El president de la Sala Segona del Tribunal Suprem, el conservador Manuel Marchena, serà el nou president del Tribunal Suprem i del Consell General del Poder Judicial (CGPJ) gràcies a un pacte assolit pel Govern i el PP. Marchena havia de presidir el judici als líders del «procés» al Suprem i va ser proposat pel PP com a candidat a presidir el CGPJ. Després de les negociacions del cap de setmana, el Partit Popular ha consentit que el sector conservador estigui en minoria al nou CGPJ, amb només 9 dels 20 membres, a canvi que el president sigui Manuel Marchena.

Segons fonts governamentals, l'acord ha prioritzat que no es bloquegés en aquest moment la renovació del Poder Judicial, després de la crisi del Suprem pel tema de les hipoteques. Ahir finalitzava el termini atorgat al Congrés perquè els grups presentessin els seus candidats a la renovació de l'òrgan de govern de la Justícia.

Paral·lelament, el jutge de l'Audiència Nacional a qui s'atribueixen les frases més dures de la sentència del cas Gürtel, José Ricardo de Prada, i Gema Espinosa, magistrada d'Audiència Provincial de Barcelona i dona de l'instructor de la causa del «procés» al Tribunal Suprem, Pablo Llarena, es troben a la llista de futurs vocals del Consell General del Poder Judicial pactats pel PP i el PSOE. El mandat de l'actual òrgan de govern dels jutges, presidit per Carlos Lesmes, conclou el proper 4 de desembre.

A la part progressista hi haurà també Àngel Ramón Arozamena, i José María del Riego, tots dos magistrats de la Sala Contenciosa del Suprem. També entraria com a proposta progressista al Consell José María Fernández Seijo, actualment a la secció 15 Civil de l'Audiència Provincial de Barcelona i que es va fer popular per ser el jutge que va portar la Llei Hipotecària espanyola davant el Tribunal de Justícia de la Unió Europea (TJUE).

Sona igualment l'instructor del cas Bankia a l'Audiència Nacional i actual magistrat de la seva sala penal Fernando Andreu, la que va ser anteriorment vocal i actualment al Tribunal Superior de Justícia d'Andalusia Inmaculada Montalbán i la presidenta de l'Audiència Provincial de Navarra, Esther Erice, de Jutges per a la Democràcia (JpD). La que no es dóna per segura en aquest moment és la jutge a Canàries i exdiputada de Podem Vicky Rosell, que si entrés finalment seria la vocal del partit morat al futur Consell del Poder Judicial.

Pel que fa a José Ricardo de Prada, es troba actualment en serveis especials al tribunal internacional que ha de revisar la condemna de Radovan Karadzic, raó per la qual va quedar fora de la llista de 50 jutges entre els quals s'elegiran els dotze d'aquest origen en el nou òrgan de govern dels jutges que es renovarà a principis de desembre.

Aquest magistrat, a qui s'atribueixen les frases més contundents de la sentència que va propiciar la moció de censura contra Mariano Rajoy, entraria segons les mateixes fonts dins la quota de vuit juristes de reconegut prestigi que també han de conformar el nou Consell del Poder Judicial.

En aquesta cota de juristes per part del PSOE també entrarien al Poder Judicial dos procedents de la universitat: Carmen Sáez Lara, que és catedràtica de Dret del Treball i de la Seguretat Social de la Universitat de Còrdova des de juliol de 2000 i va ser lletrada al Tribunal Constitucional; i Bernardo Fernández Pérez, professor Associat de Dret Internacional Públic i Relacions Internacionals de la Universitat d'Oviedo i exalt càrrec del PSOE a Astúries.



Experta en violència de gènere

A ells s'uniran la fiscal Pilar Fernández Pérez, actualment a Santiago de Compostel·la i experta en violència de gènere, i Luis Martín Contreras, lletrat de l'Administració de Justícia que va ser secretari de Govern de l'Audiència Nacional i doctor en dret processal.

A la part conservadora, a més d'Espinosa seran al Consell el magistrat també de la Sala Contenciosa del Suprem José Antonio Montero. Sona també per a aquest sector la nova jutge de l'Audiència Nacional i exregidora del PP María Tardón. Per altra banda, els proposats pel PP de la quota de juristes són el senador Manuel Altava, l'exdiputat i advocat José Miguel Castillo i la fiscal Rosa Rubio.

Els noms van ser negociats directament per la ministra de Justícia, Dolores Delgado i l'exministre Rafael Catalá a sis o set reunions els resultats de les quals després consultaven tant al president del Govern, Pedro Sánchez com al president del PP, Pablo Casado.