Més de 200 persones desaparegudes durant els incendis de Califòrnia

El xèrif del comtat de Butte, Kory Honea, va explicar que s'han denunciat un total de 228 desaparicions com a conseqüència dels greus incendis que assoten Califòrnia i que han causat la mort d'almenys 31 persones. «Fins ara hem localitzat 107 persones que estaven desaparegudes», va assenyalar Honea, tot afegint que el més probable és que la majoria dels desapareguts es trobin fora de perill després de fugir de les flames. El Departament del Xèrif ha establert a més diverses línies d'atenció telefònica per facilitar la localització de familiars i coneguts desapareguts.

Mentrestant, els forenses treballen en la identificació dels cadàvers localitzats fins al moment i dos equips especialitzats en antropologia col·laboren per resoldre els casos més complicats, per al que no es descarta la utilització de proves d'ADN.

Fins a 29 dels morts han estat localitzats al nord de l'estat, mentre que a Califòrnia sud hi ha dos morts més i les autoritats han demanat a la població que romangui alerta i compleixi les ordres d'evacuació. El conegut com a foc de Woolsey està controlat només al 20 per cent i ha destruït ja 37.000 hectàrees i 370 estructures.

Els vents, amb ratxes de fins a 100 quilòmetres per hora, es mantenen a les zones de muntanya i valls del sud de Califòrnia, fet que dificulta les tasques d'extinció i augmenta el risc per a les infraestructures. En particular el perill podria venir de la caiguda de pals elèctrics i arbres.

El governador de Califòrnia, Jerry Brown, va demanar al president, Donald Trump, la declaració de zona catastròfica per millorar la resposta dels serveis d'emergència. No obstant això, Trump ha criticat durament la gestió dels serveis forestals estatals. El president dels Estats Units va demanar a la població que evacuiï «ràpidament», perquè si no ho fan poden «córrer el risc de ser atrapats pel foc». «Si us plau, escoltin les ordres d'evacuació», va aconsellar.