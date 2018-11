Pedro Sánchez anuncia que reduirà a tres els tipus de contractes laborals

El Govern de Pedro Sánchez no revocarà la reforma laboral de l'Executiu de Mariano Rajoy, però sí introduirà modificacions substancials en ella, reduint a només tres els tipus de contractes laborals i eliminant bona part de les bonificacions i deduccions a la contractació. Així ho va avançar Sánchez en la celebració de l'aniversari del diari Expansión, en què va explicar que en les properes setmanes l'Executiu vol «aprovar un seguit de mesures per a la millora del mercat laboral, especialment per tallar la precarietat i dualitat actual».

«Seguim debatent en el diàleg social amb l'objectiu de dur a terme una simplificació dràstica del nombre de contractes, deixant-los essencialment en tres, un indefinit, un temporal i un altre de formació. També reduirem substancialment el nombre de bonificacions i deduccions a la contractació, deixant només aquelles que afecten els col·lectius més vulnerables i necessitats», va explicar el president del Govern durant la seva intervenció a la gala, a la qual va assistir amb altres membres del seu gabinet.

A més, l'Executiu vol «recuperar les jubilacions forçoses per edat com a política d'ocupació en el marc dels convenis col·lectius», així com «establir el registre obligatori dels horaris de treball per evitar abusos i facilitar la resolució de discrepàncies».

Durant el seu discurs, que va estar ple de referències a importants economistes i guanyadors del Premi Nobel amb què va intentar donar suport a les decisions del seu Govern, Sánchez va destacar el fort creixement de l'economia espanyola. El president del Govern va destacar que, segons les estimacions de Brussel·les, el Banc d'Espanya o de l'Autoritat Independent de Responsabilitat Fiscal (AIReF), Espanya seguirà liderant el creixement europeu. Així mateix, Sánchez va destacar les bones dades de contractació indefinida que s'han registrat en els últims mesos.

Sobre els pressupostos generals de l'Estat (PGE) de 2019, el cap de l'Executiu va mantenir que el seu Govern segueix confiant en què els comptes surtin endavant.