Seehofer dimitirà com a líder de la CSU però seguirà sent ministre

El líder de la Unió Social Cristiana (CSU) de Baviera, Horst Seehofer, va confirmar que dimitirà del seu càrrec al capdavant del partit, encara que va aclarir que per ara no té previst abandonar el seu lloc de ministre d'Interior, en un pas similar al fet per la cancellera alemanya, Angela Merkel. Merkel va anunciar el 29 d'octubre que no es presentaria a la reelecció com a líder de la Unió Cristianodemòcrata (CDU) i que, en canvi, es limitaria a seguir exercint com a canceller fins el 2021, data teòrica de les properes eleccions parlamentàries.

Les especulacions sobre el futur de Seehofer han estat constants en els últims dies i finalment el veterà polític va confirmar la seva intenció de no seguir al capdavant de la CSU, després que el partit hagi perdut la majoria absoluta a les recents eleccions regionals de Baviera. «Sóc el ministre d'Interior i seguiré exercint aquest càrrec», va afegir, tot aclarint que la seva responsabilitat administrativa no es veurà afectada «de cap manera» pel seu pas enrere en el partit bavarès.

Per part seva, el líder de les Joventuts del Partit Socialdemòcrata alemany (SPD), Kevin Kuehnert, va assegurar que no creu que la coalició política que dóna suport al Govern aguanti sense trencar-se tot l'any 2019. La coalició entre els conservadors de la CDU i la CSU i els socialdemòcrates de l'SPD s'ha vist marcada des de l'inici del seu camí al març per les disputes al voltant de la immigració i el futur del cap del servei d'Intel·ligència interior.