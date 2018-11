Sis edils de Podem Madrid no es presentaran a les primàries

La portaveu de l'Ajuntament de Madrid, Rita Maestre, i altres cinc regidors de Podem al consistori -José Manuel Calvo, Jorge García Castaño, Esther Gómez, Marta Gómez Lahoz i Paco Pérez- han retirat les seves candidatures a les primàries de Podem Madrid, en què s'havien inscrit de cara a integrar-se a la llista que acompanyarà l'actual alcaldessa, Manuela Carmena, a les eleccions de 2019.

Podem Madrid va confirmar que aquests sis regidors han decidit retirar les seves candidatures a les primàries perquè, segons van explicar fonts de la secretaria general, «prefereixen no repetir de la mà de Podem passant per unes primàries».

Per part seva, el secretari d'Organització de Podem, Pablo Echenique, va avisar que els candidats de les eleccions municipals que no passin per les seves primàries «no seran regidors de Podem» perquè ells mateixos, amb les seves «decisions polítiques lliures», s'estan situant fora. No obstant això, Echenique va evitar parlar d'expulsió formal dels òrgans del partit.