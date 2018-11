València rectifica i permetrà que les persones amb obesitat mòrbida siguin incinerades

La Conselleria de Sanitat permetrà finalment que les persones amb obesitat mòrbida siguin incinerades si així ho desitgen en la nova ordre de forns crematoris en què ara estan treballant. L'administració rectificarà la seva posició inicial avançada avui per Levante-EMV i que recollia l'esborrany d'ordre actualment en exposició pública i que endureix la normativa d'aquestes instal·lacions per minimitzar el seu impacte mediambiental i eliminar així l'"alarma social" que la instal·lació de crematoris comporta actualment.

Segons van confirmar ahir a aquest diari fonts de la Conselleria de Sanitat, el motiu que es prohibirà la incineració per a les persones amb obesitat mòrbida era que per la cremació d'un cos d'aquest volum «es necessita una quantitat molt elevada de combustible», la qual que comporta un augment «considerable de contaminació sobrepassant el llindar permès», per aquest motiu quedés vetada.

Des de la Direcció General de Salut Pública han informat avui en un comunicat que s'eliminarà aquest apartat tot i admetre que la cremació de persones amb obesitat mòrbida pot generar problemes tècnics i requerir necessitats especials en el procés (relacionades amb el volum de les instal·lacions i els sistemes d'avaluació de les emissions).

No obstant això, aquestes circumstàncies no afecten les condicions sanitàries exigibles a les instal·lacions ni suposen un risc diferenciat per a la salut pública en els termes que tracta l'ordre, segons el comunicat.

Per això, la directora general de Salut Pública, Ana María García Layunta, ha assenyalat que aquest articulat es modificarà d'acord amb els objectius de l'ordre, que són establir les condicions per a la ubicació i funcionament dels forns crematoris per tal de protegir la salut de la població. En particular, al costat d'altres millores del text que puguin derivar-se de la consulta pública, García ha assegurat que s'eliminarà del text de la futura ordre l'apartat on s'anuncia: "Es prohibeix la cremació de persones amb obesitat mòrbida".