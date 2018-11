Els fabricants qualifiquen la mesura d'«excessiva» i «accelerada»

Les reaccions al pla previst pel Govern per als vehicles dièsel i de benzina no es van fer esperar. L'Associació Espanyola de Fabricants d'Automòbils i Camions (Anfac) va rebutjar «de pla» i va qualificar d'«excessiva» la intenció del Govern de prohibir la venda de vehicles de combustió (dièsel, de gasolina, de gas i híbrids) des de l'any 2040, com a part del projecte de Llei de Canvi Climàtic i Transició Energètica.

L'organització va assenyalar que aquesta mesura és excessiva en els seus objectius i accelerada en els seus terminis, i va assegurar que suposa, a la pràctica, anar en contra del principi de neutralitat tecnològica defensat al màxim per la Unió Europea.

Igualment, Anfac va alertar que des del moment de l'aprovació d'aquesta llei, aquesta prohibeix qualsevol subvenció que afavoreixi el consum de combustibles fòssils, el que suposa que només es podrien incentivar els models elèctrics purs, de manera que es desactiven els actuals plans de suport al vehicle alternatiu, alhora que es discrimina una tecnologia eficient davant d'altres.

Paral·lelament, el president de la Federació d'Associacions de Concessionaris de l'Automoció (Faconauto), Gerardo Pérez, va qualificar de «mala notícia» per al sector la prohibició de cotxes de combustió per al 2040, tot afegint que «el principal perjudicat és el ciutadà». Pérez va assegurar que el client està indignat i desconcertat, i que el «dièselgate» en comptes d'atacar el problema l'ha estès a tot el mercat dièsel: «Que això serveixi com a coartada per a una pujada impositiva posa en compromís el sector».

Per part seva, el director general de l'Associació Espanyola de Proveïdors d'Automoció (Sernauto), José Portilla, va assegurar que la mesura «no ajuda a una transició ordenada».

Portilla va demanar «molta prudència a l'administració amb aquests anuncis» i pensa que per arribar a una mobilitat sostenible, l'administració hauria de permetre generar ingressos a les empreses que estan fabricant components per a aquests motors.