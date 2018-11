Principi d'acord sobre el Brexit

El Govern britànic ha arribat a un acord amb la Unió Europea per a la seva sortida del bloc comunitari, segons va anunciar Downing Street, de manera que la primera ministra, Theresa May, va convocar per a avui els seus ministres per discutir el document. Segons l'oficina de May, els ministres es reuniran per avaluar el text acordat i decidir els següents passos. Abans d'aquesta reunió, els ministres van ser convidats a llegir el document pactat amb Brussel·les ahir a la nit a Downing Street.

L'acord arriba després d'intenses negociacions en les quals l'últim escull que quedava era la solució per a la frontera entre l'Úlster i Irlanda, una solució que passaria per un pla de contingència que asseguraria un estatus especial per a Irlanda del Nord i que permetria al conjunt del Regne Unit continuar a la Unió Duanera fins dissenyar una solució definitiva que no fragmenti el mercat britànic.

Mentrestant, els ambaixadors dels Vint-i-set van ser convocats a una reunió avui per fer balanç de les negociacions. La trobada estava prevista inicialment per discutir amb la Comissió Europea sobre les mesures de contingència davant l'eventualitat d'un divorci sense acord, però a última hora es va afegir a l'agenda l'anàlisi sobre l'estat de les negociacions.

El seu vicepresident primer de la Comissió Europea, Frans Timmermans, es va limitar a dir que «estan en marxa negociacions molt intenses», però que l'acord «encara no ha arribat». Brussel·les espera que May reuneixi avui el seu gabinet abans de fer més valoracions.

Si es confirma l'acord, el president del Consell Europeu, Donald Tusk, preveu convocar una cimera a Brussel·les que permeti als caps d'Estat i de Govern de la UE donar el seu vistiplau al contingut d'allò pactat. Els preparatius d'una cimera d'aquestes característiques porten uns deu dies, el que situaria la trobada al voltant del darrer cap de setmana de novembre.



Itàlia manté els Pressupostos

En un altre ordre de coses, el Govern d'Itàlia es nega a modificar els seus Pressupostos per al 2019 tot i les reclamacions de la Comissió Europea en aquest sentit, segons va confirmar el primer ministre del país transalpí, Matteo Salvini, que va destacar que Roma manté l'objectiu del dèficit en el 2,4% i la taxa de creixement en l'1,5%, alhora que va anunciar l'increment de la venda d'actius i del control de despeses.