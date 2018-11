Sánchez anuncia que presentarà els pressupostos al Congrés abans de cap d'any

El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha anunciat aquest dimecres que el seu executiu presentarà els pressupostos generals de l'Estat al Congrés dels Diputats abans de cap d'any, tot i no disposar, per ara, dels suports necessaris per aprovar-los. Ha fet aquestes manifestacions en resposta a la intervenció de Pablo Casado a la sessió de control del Congrés, que li ha demanat que "faci cas a l'altre senyor Sánchez i convoqui eleccions", en referència al compromís assolit abans que triomfés la moció de censura. El president espanyol li ha respost de manera taxativa: "No sé quina pressa té en perdre unes eleccions. No es preocupi, que hi haurà eleccions i aleshores podrem debatre".

Tot plegat en una sessió de control on cap dels dos ha abordat la renovació del CGPJ pactada entre PSOE i PP –sí que ho ha fet posteriorment el portaveu d'ERC, Joan Tardà- i on Casado ha dirigit principalment els seus atacs per Catalunya. Li ha retret que no vegi un delicte de rebel·lió i que hagi passat de considerar "racista" a Torra a voler pactar amb ell els pressupostos. Segons Casado, cal aplicar de nou el 155 "per posar ordre a Catalunya" i no "posar en mans d'administracions deslleials" la política lingüística.

En la seva resposta, Sánchez ha acusat el PP i els independentistes d'atiar la "confrontació" i "des del respecte es pot construir". Ha afirmat que els seus pressupostos són "de sentit comú" perquè redueixen el deute públic, augmenten despesa social i reverteixen les retallades. "Si vostè des de la moderació està disposat a seure amb el govern per millorar aquesta proposta de pressupostos, li estenem la mà, però si continua amb la gesticulació i no fa una oposició útil amb sentit d'estat ho pagarà a les urnes", ha sentenciat.