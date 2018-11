La secretària d'Estat per a l'Esport hauria eludit impostos a través d'una societat instrumental

La secretària d'Estat per a l'Esport del govern espanyol, María José Rienda, hauria eludit impostos a través d'una societat instrumental, segons publica aquest dimecres 'El Mundo'.

L'exesquiadora hauria fet servir aquesta via entre els anys 2004 i 2011 per gestionar el que cobrava en publicitat en la seva última etapa com a esportista professional.

D'aquesta manera, hauria declarat gairebé un milió i mig d'euros i hi hauria inclòs dos habitatges que té a Granada. En declaracions al diari, Rienda diu que està tranquil·la i no concreta si ha pagat cap multa per haver fet servir aquesta via per pagar menys impostos.