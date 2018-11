Mira l'anunci de la Loteria de Nadal 2018

L'anunci de la Loteria de Nadal 2018 ja és aquí. Javier Ruiz Caldera és l'ideòleg d'aquesta història, que té com a títol '22 altra vegada'. El protagonista d'aquesta trama és Juan, a qui li toca sempre la Loteria, fins que s'afarta de que li toqui.



El director català ha deixat el seu segell en aquest anunci de la Loteria de Nadal. La campanya d'aquest any posa de manifest, una vegada més, un dels valors fonamentals del Sorteig de Nadal, la importància de compartir. Per això, es torna a recórrer al mític lema de "el premi més gran és compartir".



Com a novetats, l'anunci de la Loteria de Nadal 2018, que té una durada total de 5 minuts, tindrà una versió comprimida per a televisió de 3 minuts i mig i una falca publicitària de 20 segons.





Así es el anuncio de la Lotería de Navidad: ¿Qué pasaría si todos los días te tocase el Gordo? https://t.co/H2xjJTDVbr#LoteríaDeNavidad pic.twitter.com/nA4uPgdTws — 24h (@24h_tve) 14 de novembre de 2018