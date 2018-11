La xifra de morts causades pels grans incendis de Califòrnia s'eleva a 42

Les autoritats nord-americanes han trobat els cadàvers de 13 persones al nord de Califòrnia, amb la qual cosa s'eleva a 42 el nombre de víctimes mortals causades pels incendis a l'estat nord-americà. El xèrif del comtat de Butte, Kory Honea, va explicar que s'han denunciat un total de 228 desaparicions de persones com a conseqüència dels greus incendis. El president dels Estats Units, Donald Trump, va declarar l'estat de desastre a Califòrnia i va ordenar ajuda federal per combatre els incendis forestals més destructius de la història de l'estat. «Acabo d'aprovar una sol·licitud per a una declaració de desastre total per a l'estat de Califòrnia. Volia respondre ràpidament per alleujar una mica l'increïble patiment. Estic amb vosaltres», va assenyalar el mandatari a través del seu compte a la xarxa social Twitter.

Segons va informar la Casa Blanca en un comunicat, la declaració posa fons federals a disposició de les persones afectades als comtats de Butte, Los Angeles i Ventura. «L'assistència pot incloure subvencions per a habitatges temporals i reparacions d'habitatges, préstecs a baix cost per cobrir pèrdues de propietats no-assegurades i altres programes per ajudar a recuperar-se dels efectes del desastre», va afirmar.