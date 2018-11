Les autoritats nord-americanes van trobar els cadàvers de sis persones més a Califòrnia, el que eleva a 48 la xifra de víctimes mortals pels incendis a l'estat nord-americà. La Casa Blanca va anunciar ajudes que poden incloure subvencions per a habitatges temporals i reparacions d'habitatges, préstecs a baix cost per cobrir pèrdues de propietat no assegurades i altres programes per ajudar la població i els propietaris de negocis a recuperar-se dels efectes del desastre.