El CIS estableix que PSOE i Podem sumarien majoria absoluta a Andalusia

El PSOE-A guanyaria les eleccions autonòmiques del 2 de desembre a Andalusia amb el 37,41 per cent dels vots i entre 45 i 47 escons, 18,07 punts per davant de Adelante Andalucía -confluència que integra Podem i IU-, que se situaria segona en estimació de vot, encara que amb 20 diputats, pràcticament els mateixos que aconseguirien el PP-A i Ciutadans -entre 20 i 23 cadascun-, segons l'enquesta preelectoral publicada pel Centre d'Investigacions Sociològiques (CIS).

El PP-A i Cs empatarien en nombre d'escons -entre 20 i 22-, amb un 18,66 per cent de sufragis per als populars i un 18,55 per cent per al partit taronja, mentre que Adelante Andalucía aconseguiria el 19,34 per cent dels vots i 20 diputats al parlament autonòmic. A més, el CIS preveu l'entrada de VOX al Parlament andalús amb un diputat i el 3,17 per cent dels vots. L'enquesta assenyala també que un 26,6 per cent dels consultats no sap què votaria el 2 de desembre i un 11,4 per cent no acudiria a les urnes.

Es tracta d'un baròmetre sobre intenció de vot per a les eleccions andaluses que ha estat elaborat amb 4.895 entrevistes, que arriba abans que s'inicïi demà la campanya.

Tenint en compte que la majoria absoluta a la Cambra andalusa està fixada en 55 diputats, amb aquest resultat, el PSOE-A podria sumar tant amb Adelante Andalucía com amb Cs el suport necessari per a aquesta majoria suficient, mentre que la hipotètica suma de PP-A a i Cs -entre 40 i 44 escons- es quedaria lluny -a onze diputats en el millor dels casos- d'aconseguir la meitat més un dels representants.

Segons aquest sondeig, el PSOE-A repetiria com a força més votada guanyant gairebé dos punts percentuals de suport obtingut respecte els comicis de març de 2015, i podria igualar els 47 escons de llavors. A les eleccions autonòmiques del 22 de març de 2015, per darrere del PSOE-A es van situar el PP-A, amb un 26,76 per cent de vots i 33 diputats; Podem, amb un 14,84 per cent de sufragis i 15 escons; Cs, amb nou escons i un 9,28 per cent de vots, i IULV-CA, que va treure cinc diputats i un 6,89 per cent dels vots.



El domini del PSOE

Per províncies, el PSOE-A seria el primer partit en vots i escons a les vuit demarcacions andaluses, mentre que el PP-A seria el segon en estimació de vot a Almeria, Huelva i Jaén. Cs ocuparia la segona psocició en estimació de vot a Cadis i Màlaga, i Adelante Andalucía seria segona a Còrdova, Granada i Sevilla.