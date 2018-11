El Govern francès demana «un mínim de decència» a Donald Trump

El Govern de França va reclamar «un mínim de decència» en la seva resposta a les crítiques que el president dels Estats Units, Donald Trump, va dedicar dimarts al seu homòleg gal, Emmanuel Macron, per la seva proposta de crear un exèrcit europeu. Encara que l'Elisi va evitar valorar els controvertits missatges de Twitter, sí que es va pronunciar sobre ells el portaveu de l'Executiu, Benjamin Griveaux, que va recordar que els exabruptes del mandatari nord-americà van coincidir amb el dia en què França «commemorava l'assassinat de 130 compatriotes fa tres anys a París i Saint-Denis», en al·lusió a la cadena d'atemptats perpetrada per l'Estat Islàmic el 13 de novembre de 2013.

«Fem França gran de nou», va proclamar Trump dimarts, al final de diversos tuits en què va fer referència als baixos nivells de popularitat de Macron, amb qui precisament s'havia vist la setmana passada amb motiu dels actes pel primer centenari del final de la I Guerra Mundial. Entre les crítiques de Trump també hi va haver crides perquè els països aliats augmentin les seves contribucions econòmiques a l'OTAN i crítiques a la iniciativa per a crear un exèrcit europeu. L'inquilí de la Casa Blanca va denunciar que es vulgui protegir Europa «davant els Estats Units, la Xina i Rússia».

«Però va ser Alemanya la que va atacar a la Primera i la Segona Guerra Mundial. Com li va anar això a França?», va preguntar el mandatari nord-americà, per a tot seguit recordar la intervenció nord-americana. «Paga per l'OTAN o no!», va postil·lar Trump.

En un altre ordre de coses, l'expresident francès François Hollande va revelar durant una signatura de llibres seva intenció de tornar a la primera línia política, després de renunciar a presentar-se a un segon mandat a les eleccions de 2017, confirmant un rumor que circulava fa dies pel país. La declaració va ser captada el 10 de novembre, durant una fira a la localitat de Brive a la qual va acudir per promocionar el seu llibre Les lliçons del poder, un èxit de vendes amb més de 100.000 exemplars.