El Govern prepara ajudes en la transició cap al cotxe elèctric

La ministra d'Indústria, Reyes Maroto, va assegurar que el Govern estudia amb el sector de l'automòbil ajudes tant als consumidors com a la indústria automobilística perquè facin les inversions que necessiten en el desenvolupament de noves tecnologies de cara a la transició cap a la mobilitat elèctrica i deixar enrere els vehicles dièsel, gasolina i híbrids a partir del 2040. Maroto va concretar que aquestes ajudes també inclourien mesures fiscals. D'altra banda, va defensar que la mesura anunciada dimarts per l'Executiu ha permès als consumidors tenir «més certesa que fa una setmana» i que es podran comprar el cotxe que vulguin fins el 2050.

Maroto també va assenyalar que és necessari un debat sobre el model de mobilitat entre la societat i les administracions locals que «ens permeti tenir seguretat a l'hora de prendre decisions». «L'horitzó que nosaltres plantegem de cara a la descarbonització de l'economia és assolible, prudent i a més dona seguretat a les fàbriques perquè saben el període que tenen per fer les inversions, però també als consumidors perquè s'havia generat molta incertesa sobre si es podia comprar dièsel», va afegir.

Per part seva, Podem va exigir al Govern que negociï amb la indústria de l'automòbil la producció de vehicles elèctrics a plantes radicades a Espanya de cara a la transició energètica i la fi dels vehicles contaminants. «No pot ser que les línies de producció del dièsel es mantinguin a Espanya mentre s'estan canviant les línies de producció de cotxes elèctrics al nord d'Europa», va reivindicar al Congrés el diputat de Podem Rafa Mayoral.

Paral·lelament, el vicepresident executiu de l'Associació Espanyola de Fabricants d'Automòbils i Camions, Mario Armero, va reclamar a l'Estat un paquet continuat d'ajudes de dos anys per a la compra de vehicles alternatius i la implementació de l'IVA reduït per al vehicle elèctric, així com millors incentius per al mateix. Armero va va assegurar que «el problema que hi ha actualment a Espanya no són els cotxes dièsel, sinó els cotxes vells».