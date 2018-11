L'advocat d'El Chapo afirma que va subornar Peña Nieto

Jeffrey Lichtman, advocat d'El Chapo Guzmán, va assegurar que el seu client és un cap de turc i que el càrtel de Sinaloa va subornar el president mexicà, Enrique Peña Nieto, així com el seu antecessor, Felipe Calderón. «Se l'acusa de ser el líder mentre els veritables líders viuen lliurement a Mèxic», va asseverar Lichtman durant el primer dia del judici contra Guzmán per tràfic de drogues als Estats Units. «En veritat no controlava res. Ismael Agosto Zambada ho va fer», va afegir.

En aquest sentit, el lletrat va afirmar que Zambada, al qual acusa de ser el veritable cap del càrtel, mai ha estat a la presó i continua pròfug de la Justícia. El portaveu de Peña Nieto, per la seva banda, va assegurar que l'acusació és «falsa».