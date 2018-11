L'Episcopat admet el seu «silenci còmplice» amb els casos de pederàstia

El secretari general de la Conferència Episcopal, José María Gil Tamayo, va admetre que durant anys l'Església ha mantingut un «silenci còmplice» davant els casos de pederàstia en el si d'aquesta institució, que va emmarcar en un context d'«inacció de tota la societat espanyola» davant d'aquests delictes.

«És veritat que l'Església està obligada a un testimoni més coherent que ningú, però això no eximeix a la resta d'assumir la seva quota de responsabilitat en aquesta cultura comuna compartida de silenci», va considerar Gil Tamayo.

La «inacció» de l'Església amb la pederàstia ha estat la mateixa que la de tota la societat espanyola, segons va afirmar, tot afegint que «compartíem aquesta cultura i ara ens adonem que ha estat un silenci còmplice».

«Ara hi ha una condemna justa de la societat, però hem conviscut fins fa no gaire temps amb un desistiment social amb aquestes qüestions, igual que s'ha conviscut, malauradament, amb la violència contra la dona», va afegir.

Després de reconèixer la responsabilitat i el silenci de l'Església amb la pederàstia, Gil Tamayo va asseverar que a Espanya hi ha una campanya mediàtica i política intencionada per desacreditar i «criminalitzar» aquesta institució i en la qual no es dubta, fins i tot, a instrumentalitzar les víctimes i convertir el seu testimoni en un espectacle. Tampoc està d'acord amb què les penes o el càstig que imposa l'Església als pederastes siguin «lleus».