L'Executiu llança un pla per eliminar les pseudoteràpies de les universitats

La ministra de Sanitat, Consum i Benestar Social, María Luisa Carcedo, i el ministre de Ciència, Innovació i Universitats, Pedro Duque, van presentar un Pla per a la Protecció de les Persones davant les Pseudoteràpies amb el qual es pretén, entre altres mesures, eliminar les pseudoteràpies dels centres sanitaris i les universitats. La iniciativa preveu quatre línies d'actuació, 13 objectius i 20 accions, i s'explica pel fet que actualment gairebé el 60 per cent de la població creu que l'acupuntura funciona i el 53 per cent, que els productes homeopàtics són efectius. De fet, al llarg del 2017 més d'un 6 per cent dels ciutadans van acudir a un professional de l'acupuntura i gairebé un 10 per cent va visitar la consulta d'un homeòpata.

«Hem constatat que hi ha una certa confusió en la societat entre teràpies o pràctiques mèdiques basades en el coneixement i les que no tenen aquest aval. L'ús de les pseudoteràpies no és residual i pot tenir efectes perjudicials per a la salut, tant de forma directa com indirecta», va argumentar Carcedo. Per això aquest pla, «prioritari» per al Govern de Pedro Sánchez, serà presentat avui a les comunitats autònomes en el Consell Interterritorial del Sistema Nacional de Salut (CISNS).