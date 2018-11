May anuncia que el Govern britànic avala l'acord amb la UE sobre el Brexit

La primera ministra del Regne Unit, Theresa May, va anunciar que el seu govern dóna suport al pla acordat per al Brexit després d'un «llarg» i «apassionat» debat, alhora que va destacar que el pacte «és el millor que es podia negociar». «La decisió col·lectiva del Gabinet és que el Govern ha d'avalar l'esborrany d'acord de sortida», va assenyalar May en unes breus declaracions des de Downing Street un cop finalitzada la reunió de l'Executiu.

Així mateix, va assenyalar que la decisió «no ha estat presa a la lleugera» i va indicar que és la seva feina donar explicacions, de manera que compareixerà avui davant el Parlament. May va explicar que «depenia del Gabinet decidir si s'avançava» i va admetre que les opcions «eren difícils, particularment en relació amb el backstop a Irlanda del Nord».

En aquest sentit, va destacar que «aquest és un pas decisiu que permet avançar i finalitzar l'acord en els propers dies», i alhora va puntualitzar que «és una decisió que va fermament a favor dels interessos nacionals».

«Aquest acord reflecteix els vots del referèndum, que manté el control dels nostres diners, lleis i fronteres, la llibertat de moviment, protegeix els llocs de treball, dóna seguretat i garanteix la nostra unió», va enumerar, abans de recordar que «altres opcions eren abandonar sense acord o que no hi hagués Brexit». «Sé que hi haurà dies difícils per davant. Aquesta és una decisió que s'ha de posar sota un gran escrutini, el que és com ha de ser i és totalment comprensible», va afegir la primera ministra.

Així, va defensar que aquest acord permetrà al Regne Unit «reprendre el control i construir un futur brillant per al nostre país» i va reiterar que, en cas que no hagués estat així, s'hagués tornat «al punt de partida, amb més divisió, més incertesa, i un fracàs a l'hora de concretar el referèndum». «Crec que el que dec a aquest país és prendre decisions que vagin en línia amb l'interès nacional. Crec fermament, amb el cap i el cor, que aquesta és una decisió que va en interès de tot Regne Unit», va explicar.

Segons diversos mitjans de comunicació britànics, la votació va estar molt dividida, i fins i tot hauria comptat únicament amb el suport d'un dels ministres involucrats en la campanya a favor de Brexit, Michael Gove. Així, deu dels ministres haurien expressat la seva oposició a l'acord presentat per May, tal com va recollir la cadena de televisió britànica Sky TV, si bé de moment no hi ha una postura oficial sobre com va anar votació.

No obstant això, fonts governamentals van assenyalar que cap dels ministres va amenaçar de presentar la seva dimissió durant les discussions. «La primera ministra va usar la paraula apassionat per un motiu, i clarament hi ha visions fermes sobre aquest tema, quelcom que reconeixem», van afegir fonts oficials.

Minuts després de les declaracions de May, el president de la Comissió Europea, Jean-Claude Juncker, va informar que el president del Consell Europeu, Donald Tusk, ha fet els «avenços decisius» necessaris per fer el següent pas i convocar una cimera extraordinària perquè els líders de la UE validin el pacte.

Per part seva, la líder del Partit Unionista Democràtic (DUP), Arlene Foster, va deixar clar que els seus parlamentaris no poden donar suport a la proposta d'acord sobre el Brexit presentada per la primera ministra per considerar que el text separaria la regió d'Irlanda del Nord de la resta del Regne Unit. Foster va dir que l'esborrany sembla suggerir que Irlanda del Nord seguirà alineada amb la normativa de la UE per evitar que hi hagi una frontera estricta amb Irlanda.