El ministre britànic pel Brexit dimiteix i provoca una nova crisi de govern a May

El ministre britànic pel Brexit i cap negociador del Regne Unit en les converses amb Brussel·les, Dominic Raab, ha anunciat la seva dimissió perquè "no pot donar suport" al principi d'acord amb la Unió Europea. El govern de Theresa May del qual Raab en formava part fins ara va donar llum verda al pacte dimecres a la nit. "El règim regulador proposat per a Irlanda del Nord presenta una amenaça real per a la integritat del Regne Unit", ha criticat Raab en una carta dirigida a May dijous al matí. En la missiva assegura que "no pot donar suport a un pla de contingència indefinit" per resoldre el problema de la frontera irlandesa que estigui "imposat externament sense cap control democràtic sobre les lleis que s'apliquen". La dimissió de Raab és la segona en el gabinet de May des de l'aprovació del pre-acord amb la UE, ja que també ha deixat el càrrec un ministre de segon rang, el secretari d'Estat per Irlanda del Nord.

"Si l'acceptem, perjudicarà greument el Regne Unit en la segona fase de les negociacions", alerta el ja exministre, que durant la campanya del referèndum va defensar la sortida. Raab va ser designat com a ministre britànic pel Brexit el juliol del 2018 després que David Davis renunciés al càrrec, també per discrepàncies amb May.



Segona dimissió



La dimissió de Raab és la segona després que dimecres al vespre May anunciés el suport "col·lectiu" del seu gabinet al principi d'acord pel Brexit. El primer d'anunciar la seva renúncia ha estat Shailesh Vara, secretari d'Estat per Irlanda del Nord del govern britànic. "Ho faig amb tristesa però no puc acceptar l'Acord de Retirada amb la Unió Europea", ha explicat en una carta. "L'acord que se'ns ha posat damunt la taula deixa el Regne Unit a mig camí sense un límit de temps sobre quan finalment serà una nació sobirana", lamenta el secretari d'Estat.

"Som una nació orgullosa", afegeix, assegurant que és un dia "trist" quan el Regne Unit es veu "reduït" a acceptar normes d'altres estats que no vetllen pels seus millors interessos. "Podem i hem de fer-ho millor", sentencia en la carta de renúncia.

Sobre el pla de contingència recollit en el principi d'acord sobre Irlanda del Nord, el secretari responsable fins avui d'aquest àmbit expressa dubtes. Si bé afirma que veu amb bons ulls que no hi hagi una "frontera dura" a l'illa, qüestiona que Irlanda del Nord pugui estar subjecte a normes diferents que la resta del país. "La integritat econòmica i constitucional del Regne Unit s'ha de respectar", conclou.