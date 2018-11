Una pluja de dimissions fa trontollar el govern de May

Una pluja de dimissions al govern britànic amenaça el principi d'acord pel Brexit assolit per Theresa May. Poques hores després que el gabinet donés suport "de forma col·lectiva" al text acordat pels dos equips negociadors -el britànic i el de la UE-, han començat les renúncies una rere l'altra. El primer a fer-ho ha estat Shailesh Vara, secretari d'Estat per Irlanda del Nord del govern britànic, seguit pel ministre pel Brexit i cap negociador del Regne Unit en les converses amb Brussel·les, Dominic Raab. Més tard, s'hi han sumat, entre altres, la ministra de Treball, Esther McVey i la secretària d'Estat per la Sortida de la UE, Suella Braverman.

Tot i el suport del gabinet a l'esborrany anunciat dimecres al vespre per la primera ministra britànica, en les cartes de renúncia presentades poques hores després, membres del seu govern asseguren que no poden acceptar el principi d'acord per la retirada del Regne Unit de la UE.

"L'acord que se'ns ha posat damunt la taula deixa el Regne Unit a mig camí sense un límit de temps sobre quan finalment serà una nació sobirana", ha lamentat el secretari d'Estat Shailesh Vara. "Si l'acceptem, perjudicarà greument el Regne Unit en la segona fase de les negociacions", ha dit al seu torn Dominic Raab, que ja és el segon ministre pel Brexit que dimiteix -l'anterior, David Davis, també va fer-ho-.

En una línia similar, la ministra de Treball, Esther McVey, ha assenyalat que que el principi d'acord presentat dimecres a la nit davant de tot el gabinet "no fa honor al referèndum" i ha advertit May que si segueix endavant el Regne Unit no aconseguirà "recuperar" el control. "Entregarem el control a la UE", ha conclòs afegint que el contingut acordat en el text de més de 500 pàgines "amenaça la integritat del Regne Unit".

Per la seva banda, la secretària d'Estat Suella Braverman ha admès que es troba "incapaç" de donar "honestament" suport a l'acord revisat dimecres pel gabinet. En la carta també ha criticat la solució proposada per Irlanda del Nord ja que considera que el pla de contingència "no és un Brexit". "No és el que els britànics van votar el 2016", ha lamentat. Finalment, Braverman ha conclòs que si bé entén que en una negociació hi ha "concessions", les assumides "no respecten la voluntat de la gent".