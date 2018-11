La presidenta del grup parlamentari ultradretà a Alemanya, investigada

La Fiscalia de la localitat alemanya de Constança (sud) va anunciar la seva intenció d'investigar la presidenta del grup parlamentari del partit populista d'ultradreta Alternativa per a Alemanya (AFD), Alice Weidel, per dubtoses donacions procedents de Suïssa. El fiscal de la ciutat, Anders Mathy, va destacar que hi ha indicis de sospita sobre una violació de la llei de partits, fet pel qual han estat enviades al Parlament les corresponents cartes perquè se li retiri la immunitat.

Així, Mathy va assenyalar que encara no està clar si s'ha comès algun delicte, de manera que només es pot iniciar una investigació preliminar un cop s'hagi aixecat la immunitat de la presidenta del grup parlamentari del partit ultradretà. Per a això hi ha un termini de 48 hores que acaba demà, va afegir.

La Fiscalia va assenyalar que la dubtosa donació procedeix d'una empresa amb seu a Zuric. No obstant això, el nom del donant, que va enviar 130.000 euros en diversos trams des de Suïssa a l'associació del districte de Weidel al llac de Constança, segueix sense sortir a la llum.



Donacions prohibides

Les donacions procedents de fora de la Unió Europea (UE) són il·legals llevat que el donant sigui alemany. Segons estableix la llei de partits, una formació que hagi acceptat il·legalment donacions i no les hagi remès al president del Bundestag pot ser sancionada amb una multa del triple d'aquesta quantitat.

Alternativa per a Alemanya va entrar al Parlament estatal com a tercera força política a les eleccions generals celebrades l'any 2017.