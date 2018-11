El Suprem dictamina que els consumidors no han de pagar per mantenir el Castor

El Tribunal Suprem obliga a l'Estat espanyol a retornar els 17,31 milions d'euros que va pagar a Enagás pel manteniment del projecte Castor corresponent al mes de desembre de 2014 i a tot l'any 2015. L'alt tribunal ha sentenciat a favor de la patronal Cecot en el contenciós administratiu que va presentar contra l'ordre del Ministeri d'Indústria de peatges del sistema gasista carregant aquesta quantitat a les factures dels consumidors. La sentència assumeix els arguments que el Tribunal Constitucional va utilitzar per anul·lar, a finals de l'any passat, el pagament del crèdit per a la indemnització de 1.350 milions amb un reial decret-llei. També li imposa el retorn d'aquesta quantitat per part del govern espanyol en un termini de dos mesos. Cecot, com també va fer el Govern, manté també impugnades al Suprem les ordres ministerials corresponents als exercicis de 2016, 2017 i 2018 pel mateix motiu.