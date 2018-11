La UE inicia els tràmits per sancionar Itàlia per no canviar els Pressupostos

La UE inicia els trāmits per sancionar Itālia per no canviar els Pressupostos

La UE està preparada per activar el procediment sancionador contra Itàlia per les violacions de les regles fiscals de l'Eurozona contingudes en el seu esborrany pressupostari per al 2019. El mes passat, la Comissió Europea, en la carta més dura de tota la seva història en aquest sentit, rebutjar rotundament el document enviat des de Roma en entendre que no respectava les normes, donant a Roma tres setmanes per refer-lo i reenviar una versió corregida. El Govern de Giuseppe Conte la va enviar dimarts a la nit, i tot i que l'anàlisi tècnica amb prou feines ha començat, no hi ha cap dubte sobre això: hi haurà guerra.

Itàlia no ha tocat el que se li exigia. Manté l'objectiu de dèficit del 2,4% per a l'any que ve, el triple del que s'havia pactat, i les previsions de deute i de creixement. En la seva versió modificada, amb prou feines canvia algunes coses menors per poder defensar que ha afegit alguns esforços, com un cert nombre de privatitzacions. Però poc més.

Per això, la Comissió Europea té tot preparat per invocar en els propers dies l'article 123.6 del tractat de Funcionament de la UE i, seguint les regles del vademècum del Pacte d'Estabilitat i Creixement, començar un procediment que podria conduir a una multa de fins al 0,2% del PIB del país, una mica menys de 3.500 milions d'euros.

Conscient de les implicacions d'aquesta decisió, les autoritats comunitàries no volen escalfar l'ambient anticipadament. Preguntat pel document italià, el portaveu en cap de la Comissió, Margaritis Schinas, es va limitar a dir que l'esborrany «ha estat rebut i està disponible a la pàgina web de la Comissió Europea. El següent pas és completar l'avaluació, que publicarem el proper 21 de novembre juntament a la de la resta de països», va explicar.

A Brussel·les són prudents, però no així a altres capitals. A Viena, el ministre austríac de Finances, Hartwig Loger, va assegurarque «Itàlia està més obligada que mai a respectar les regles que ens hem donat tots i a actuar amb disciplina».