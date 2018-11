Així s'amagava el rei del 'cachopo'

Cesar Román, el conegut com el 'Rei del Cachopo', lluïa actualment una abundant barba, cabells rapats i estava més prim que en les fotos i imatges publicades fins ara, tot amb la finalitat d'evitar ser identificat.

Així ho ha declarat aquest migdia a Europa Press Raquel, la propietària del restaurant Gerardo, situat al número 57 del carrer Itàlia de Saragossa, i que ha estat la que ha donat la veu d'alarma a la policia.

Aquest matí estava veient un programa de televisió quan s'ha adonat que el seu empleat era realment César Román, un home de 45 anys desaparegut des de principis d'agost d'aquest any i que ara buscava la Policia en relació a l'assassinat de la seva nòvia Heidi, el tors va aparèixer en una maleta d'un edifici d'Usera el 13 d'agost.

César portava dos mesos treballant de cuiner (no estava de cara al públic) al restaurant saragossà. Ho feia sota el nom de Rafael i amb cognoms també falsos --hi havia falsificat documentació personal- però la seva cap no sabia res. Avui, però, ella ha lligat caps i ha trucat al 091. Poc després els agents han arribat al bar i l'han detingut, comprovant que en realitat era 'El Rei del Cachopo'.

Ara, Román es troba en dependències de la Direcció Superior de la Policia d'Aragó, a tocar de 'Casa Gerardo', al saragossà barri de les Delícies. Després d'interrogar-lo, passarà a disposició d'un jutjat de la capital aragonesa, probablement demà dissabte, i després passarà al Jutjat d'Instrucció número 32 de Madrid, que porta la investigació de l'homicidi d'Heidi, segons ha informat a Europa Press un portaveu del Tribunal Superior de la Policia de Madrid.

El conegut com el 'Rei del Cachopo' tenia antecedents per lesions, estafa i violència de gènere per trencament de condemna. Tant Policia com el Jutjat madrileny havien expedit fa unes hores sengles ordres de recerca de César Román, després que ahir es revelés que les proves d'ADN determinaran que el tors de la dona trobada en Usera a l'agost era el de la seva parella.