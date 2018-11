Allau de dimissions al Govern britànic després de l'acord amb la Unió Europea

L'acord per a la sortida del Regne Unit de la Unió Europea presentat per la primera ministra britànica, Theresa May, ha provocat un terratrèmol intern al seu Govern, que ha patit una allau de dimissions entre les quals destaca la del ministre per al Brexit, Dominic Raab, interlocutor directe amb Brussel·les durant els darrers quatre mesos. Tots els dimissionaris coincideixen en els seus fronts de discrepància, que bàsicament són la hipotètica dependència de les futures decisions que s'adoptin a la UE i una excepcionalitat a la frontera irlandesa que pot posar en perill fins i tot la «integritat» del Regne Unit, com va advertir Raab.

La viceministra Suella Braverman, membre destacat de l'oficina de Raab, va seguir els seus passos en plantejar que el pla d'emergència per a Irlanda del Nord «no és Brexit», i va lamentar que les mesures excepcionals deixen el Regne Unit sense «els principals avantatges competitius» que se li pressuposaven a la ruptura amb el bloc comunitari. A més, l'establiment de diferents règims a Irlanda del Nord i la resta del Regne Unit «amenaça de trencar» el país.

El secretari d'Estat britànic per Irlanda del Nord, Shailesh Vara, va dimitir en al·legar que l'acord no té en compte les opcions plantejades en la consulta del 2016. Llavors, «el referèndum sobre la UE va oferir una elecció simple, seguir a la UE o abandonar-la», però l'opció actual es quedaria «a mig camí» entre les dues opcions.

La ministra de Treball i Pensions del Regne Unit, Esther McVey, també coincideix que el text «no respecta el resultat del referèndum» i «amenaça la integritat» del país.

El dirigent laborista Jon Trickett va recordar que, amb les últimes sortides, són ja 20 els membres del Govern que han renunciat als seus llocs en els dos anys que fa que May és primera ministra. Per aquest motiu, considera que a la primera ministra britànica «no li queda autoritat» i és «clarament incapaç» de posar d'acord fins i tot el seu propi equip, «per no parlar del Parlament i de la ciutadania», va postil·lar.

Per part seva, la primera ministra va defensar que l'acord per a la sortida de la Unió Europea que ha posat sobre la taula és «el correcte» i va deixar clar que no farà un pas enrere malgrat les crítiques i les dimissions. «Dirigiré aquest procés, no penso dimitir», va advertir. May, que dimecres va rebre el vistiplau del seu Govern al pla del Brexit, va comparèixer davant els mitjans per deixat clar que no promourà la convocatòria d'eleccions anticipades ni abandonarà el càrrec, tot i que diversos diputats conservadors han començat a promoure una votació de confiança que pot engegar a rodar el seu lideratge. «Els grans jugadors han de seguir jugant el partit fins al final», va assenyalar.

Sota aquesta premissa, May va defensar que «el lideratge consisteix a prendre les decisions correctes, no les fàcils», i va evitar qualsevol concessió a les veus crítiques, més enllà de reconèixer que no ha estat un procés fàcil. En aquest sentit, va dir «no jutjar» els que, en nom també de l'interès nacional, han arribat a una «conclusió diferent» sobre el camí a seguir.

La primera ministra va defensar que el text presentat compleix el «mandat» dictat pels britànics en el referèndum de juny de 2016 i que passa per treure el Regne Unit de la Unió Europea perquè pugui tenir «control» sobre els seus diners, les seves lleis , les seves fronteres i trencar amb la jurisdicció europea i polítiques comunes com l'agrària o la pesquera.

May va defensar que hi ha «centenars de milers» de llocs de treball en joc i va reclamar «unitat» dins del gabinet, ja que l'absència d'un acord ferm aboca el Regne Unit a la «incertesa». «No sabem quines conseqüències ens esperen», va alertar la líder conservadora, que va descartar de nou la possibilitat d'una segona consulta.

May va explicar en la seva compareixença pública que l'acord protegeix la «integritat» del Regne Unit, tot i que precisament la suposada ruptura d'aquesta integritat ha estat una de les crítiques que més s'han escoltat en les últimes hores de boca dels ministres i secretaris d'Estat dimissionaris.

Com a teló de fons d'aquesta polèmica hi ha el pla d'emergència establert per a la frontera entre Irlanda i Irlanda del Nord, quelcom amb el que May va reconèixer que alguns dirigents poden sentir-se «incòmodes». No obstant això, al mateix temps també va intentar fer veure que no és possible cap altra opció que aquesta salvaguarda i que qualsevol altre enfocament també hauria d'incloure-la.

La primera ministra del Regne Unit va negar que el poble britànic es pugui sentir enganyat si compara el resultat actual amb les promeses prèvies al referèndum, i va assegurar que ja llavors es va assumir que negociar el Brexit i la futura relació amb el bloc comunitari no seria una tasca senzilla, sinó «molt complexa».

Sobre el nomenament del substitut de Raab com a principal negociador de Londres amb Brussel·les, May va assenyalar que suplirà tots els càrrecs vacants «en el seu degut moment». La primera ministra no va confirmar ni desmentir que el nou ministre per al Brexit sigui Michael Gove, de qui va lloar la seva feina «excepcional» després que diversos mitjans asseguressin que acceptaria el càrrec si té potestat per renegociar l'acord.

Per part seva, el president del Consell Europeu, Donald Tusk, va anunciar la celebració d'una cimera europea el proper 25 de novembre per «finalitzar i formalitzar» l'Acord de Sortida del Regne Unit de la Unió Europea, després que Londres i Brussel·les hagin donat el seu vistiplau al document negociat a nivell tècnic.

Paral·lelament, la ministra principal d'Escòcia, Nicola Sturgeon, va assegurar que la causa de la independència del territori està agafant força «cada dia» i que, per això, presentarà els plans per a la celebració d'un nou referèndum. «Tornaré a la cambra i donaré a conèixer el meu punt de vista sobre això, els detalls, quan tinguem claredat», va assenyalar davant el Parlament regional la líder nacionalista escocesa, que es va mostrar molt crítica amb el text de sortida de la UE acordat pel Govern britànic amb Brussel·les. Després de reconèixer que encara cal esperar la votació del Parlament britànic sobre l'acord, es va mostrar convençuda que podrà complir la seva promesa d'un segon referèndum d'independència.



El tema de Gibraltar

El ministre principal de Gibraltar, Fabian Picardo, va celebrar l'acord sobre el Brexit, alhora que va destacar que el protocol referit al Penyal no inclou cap concessió en matèria de «sobirania», «control» i «jurisdicció». «Aquest protocol no realitza absolutament cap concessió en termes de sobirania, jurisdicció o control. Si així fos, no l'hauríem acceptat», va afirmar el ministre principal del Penyal.

El Ministeri espanyol d'Afers Exteriors, Unió Europea i Cooperació va confirmar que plantejarà la qüestió de la cosobirania de Gibraltar a la fase de transició en cas que s'aprovi l'actual acord sobre la sortida del Regne Unit de la UE i va al·legar que, si no ho ha fet fins ara, és per una qüestió de «pragmatisme», després de les últimes crítiques del PP.