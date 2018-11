Els bancsespanyols, els més exposats d'Europa al Regne Unit

Els bancs espanyols són els que registren una major exposició de tot Europa al Regne Unit, amb 372.053 milions d'euros, xifra que representa el 17,8% del total de la banca internacional a l'economia britànica, segons les dades del segon trimestre de 2018 del Banc de Pagaments Internacional. A nivell mundial, la banca espanyola se situa com la segona més exposada al Regne Unit, només per darrere de la nord-americana, l'exposició a l'economia britànica de la qual suma 380.978 milions d'euros, el 18,3% del total. Del total de l'exposició de la banca espanyola al Regne Unit, al voltant de 29.138 milions d'euros corresponien a contraparts del sector bancari britànic, mentre que 38.870 milions d'euros responien a deutes del sector públic i altres 303.817 milions d'euros a la seva exposició al sector privat no bancari.

En un altre ordre de coses, la inversió britànica directa a Catalunya va arribar el primer semestre del 2018 als 84,8 milions d'euros, xifra que suposa un increment del 33,5% respecte al mateix període del 2017, quan es va situar en 63,5 milions. El sector de la construcció se situa el primer semestre d'aquest any destacat en primera posició sobre inversió directa a l'autonomia.