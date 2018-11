Brexit, el poder d'una paraula

El Regne Unit continuarà separat d'Europa com fins ara gràcies a la paraula Brexit. Aquestes sis lletres col·locades en l'ordre adequat no només han sintetitzat la ruptura de la Unió Europea, també l'han dotat d'un component sexy. El logotip desprèn el magnetisme protector que res dolent pot passar sota la seva influència. També serveix d'amortidor que torna al Regne Unit la seva ancestral excentricitat. Cal observar que totes les virtuts associades a aquesta feliç conjunció de vocals i consonants s'expressen amb una seductora ics al seu interior.

Brexit desprèn la fragància de les coses que mai acaben de succeir, el discret encant de la burgesia. De fet, pot estimbar el parlament britànic. Una institució està obsoleta quan triga més temps a desprendre's d'un membre antic que a incorporar-ne un de nou. En lloc de remolejar, la UE hauria expulsar dos països a l'any, així els altres s'animarien a pertànyer al club selecte i recuperaria un encant avui passat de moda.

Existint una paraula tan gràfica com Brexit, resulta innecessària la lectura de les sis-centes pàgines del document de represa de les hostilitats, que segons Boris Johnson transforma el Regne Unit en «un estat vassall». No obstant això, ningú s'hauria de perdre l'apartat dedicat a la frontera de baixa intensitat entre Espanya i Gibraltar. Allà en diuen «brézzit», variant arcaica perquè el fenomen es va avançar en diversos segles a l'actual, amb la particularitat que els brexiteers es van quedar amb la terra ocupada abans d'aïllar-se. Pocs països s'atrevirien a consultar els seus ciutadans sobre la permanència a la UE, tot i que Grexit, Itexit, Frexit o Spexit no tenen la sonoritat del producte genuí. Cada vegada que reneguem del poder minvant de les paraules, aflora una joia com Brexit i la seguim a tot arreu.