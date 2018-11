Condemnen l'assassí de Pioz a la pena de presó permanent revisable

Patrick Nogueira, autor confés de les morts dels seus oncles Marco i Janaina i dels dos fills menors de la parella -d'un i quatre anys d'edat- l'agost de 2016 a la localitat de Pioz, va ser condemnat a la pena de presó permanent revisable després de ser considerat autor de quatre delictes d'assassinat. En concret, va ser condemnat a presó permanent revisable pels assassinats dels dos menors i del seu oncle, mentre que per la mort de la seva tia, la primera que va portar a terme, se li imposen 25 anys de presó. En tots els casos, la sentència considera que no hi ha circumstàncies que modifiquin la responsabilitat penal de Nogueira.

Així es desprèn de la sentència de l'Audiència Provincial de Guadalajara llegida en audiència pública per María Elena Mayor Rodrigo, la magistrada que va presidir el judici en què un jurat popular va considerar Nogueira culpable d'haver assassinat els seus familiars. Segons recull la sentència, de la qual va informar en audiència pública la magistrada presidenta del tribunal del jurat, les morts dels dos adults són considerades assassinats amb traïdoria tenint en compte les proves pericials practicades durant el judici, que «van descartar marques defensives en els cossos».