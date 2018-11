Cuba retira 14.000 metges del Brasil per les «amenaces» de Bolsonaro

El Govern de Cuba va anunciar la suspensió del programa d'ajuda mèdica al Brasil pel qual uns 14.000 professionals realitzen tasques de consulta al gegant sud-americà, principalment a zones rurals, com a represàlia per les «referències directes, despectives i amenaçadores» del president electe brasiler, Jair Bolsonaro. El dirigent ultradretà, que fins i tot ha qüestionat que el Brasil mantingui relacions diplomàtiques amb Cuba, va criticar el Programa Més Metges, que en el seu dia va signar el Govern de Dilma Rousseff i que en cinc anys de treball ha mobilitzat uns 20.000 col·laboradors. «Els que venen d'altres països cobren el salari íntegre, però els cubans guanyen només el 25 per cent del seu salari. La resta va per alimentar la dictadura cubana», va afirmar el president electe brasiler en una recent entrevista publicada pel diari local Correio Braziliense.El Ministeri de Salut Pública de Cuba ha respost amb un comunicat en què ha advertit que no acceptarà les modificacions d'un programa que, com ha recordat, compta amb el suport de l'Organització Panamericana de Salut (OPS). En concret, ha lamentat que es vulgui condicionar la permanència dels professionals en el programa a la "revàlida" del títol i que s'opti per una "contractació indiviual".