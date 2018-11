Podem demana per carta al Rei emèrit que expliqui la seva activitat al Congrés

Units Podem-En Comú-En Marea ha remès a la Casa Reial una carta adreçada a Joan Carles I per demanar-li que comparegui a petició pròpia al Congrés dels Diputats, amb l'objectiu que expliqui «la seva activitat institucional com a cap de l'Estat durant més de 38 anys i com a Rei emèrit des del 2014», i aclareixi si està implicat en casos de corrupció.

«Vivim al segle XXI i la democràcia a Espanya gaudeix de suficient maduresa per exercir el dret a saber si la direcció de l'Estat és una institució idònia per a la corrupció, encara que no estigui subjecta a cap responsabilitat», reivindica el grup confederal en la missiva, que signen tots els diputats i senadors d'Units Podem.

Aquesta iniciativa arriba després dels dos intents fallits de Podem i els seus socis per crear una comissió d'investigació al Congrés sobre les suposades activitats irregulars del Rei emèrit revelades per la seva amiga Corinna zu Sayn-Wittgenstein en unes gravacions fetes per l'excomissari de policia José Manuel Villarejo.

La Mesa de la Cambra Baixa va rebutjar dimarts passat reconsiderar aquesta segona petició d'Units Podem de crear una comissió d'investigació sobre el monarca, tot i que en aquesta ocasió havien acotat l'objectiu d'estudi des del moment en què Joan Carles I va abdicar i va perdre la inviolabilitat.



Crítiques de PP i Cs

El secretari general del Partit Popular, Teodoro García Egea, va qualificar d'«acudit» i «nova performance» que Units Podem hagi sol·licitat que voluntàriament el rei Joan Carles acudeixi al Congrés. «Són les ocurrències típiques d'un partit que no té gaire programa més enllà de sostenir un Govern que cau a trossos», va afegir.

Paral·lelament, el secretari general del grup de Ciutadans al Congrés, Miguel Gutiérrez, va acusar Units Podem d'intentar «deslegitimar les institucions». Gutiérrez va demanar als «populistes» de Podem que «deixin aquests jocs».