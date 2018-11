La Fiscalia saudita vol pena de mort per a 5 sospitosos de l'assassinat de Khashoggi

La Fiscalia General de l'Aràbia Saudita va assegurar que sol·licitarà la pena de mort per a cinc dels onze sospitosos de l'assassinat del periodista Jamal Khasghoggi a l'interior del consolat saudita a Istanbul. Khashoggi, un reporter crític amb el règim saudita i particularment amb el príncep hereu, Mohammad bin Salman, va ser assassinat per funcionaris saudites el 2 d'octubre a l'interior del consolat saudita a Istanbul.

Shaalan al Shaalan, vicefiscal general i portaveu de la Fiscalia, va assegurar que el periodista va morir assassinat amb una injecció letal després del fracàs de les «negociacions» per intentar convèncer-lo que tornés al regne. Així mateix, va explicar que la persona que va ordenar l'assassinat era el cap de l'equip «negociador», que havia estat enviat per fer tornar Khashoggi.

El portaveu de la Fiscalia va assenyalar que el cos del reporter va ser esquarterat i que les autoritats saudites desconeixen el seu parador. Quant als cinc acusats per als quals sol·licita la pena de mort, va explicar que són sospitosos d'«ordenar i cometre» l'assassinat del reporter crític, però no els va identificar. També va informar que ha demanat a Turquia que li aporti «informació i proves» sobre l'assassinat, inclosa «qualsevol gravació d'àudio en possessió de les autoritats turques en relació a aquest cas».

El ministre d'Exteriors saudita, Adel al Jubeir, va assegurar que el príncep hereu Mohammad bin Salman «no té absolutament res a veure» amb l'assassinat de Khashoggi. Al Jubeir va defensar que l'assassinat del periodista és ara una qüestió legal i no hauria de polititzar-se. «La politització de la qüestió contribueix a una fissura al món islàmic», va afegir.

El ministre d'Afers Exteriors de Turquia, Mevlut Cavusoglu, va assegurar que les mesures anunciades per la Fiscalia saudita són «positives però insuficients».

Per part seva, el Departament del Tresor dels Estats Units va anunciar sancions contra 17 ciutadans saudites per la seva presumpta responsabilitat en l'assassinat del periodista. A la llista hi ha Saud al Qahtani, antic assessor del príncep hereu saudita, així com el cònsol Mohamed Alotaibi, segons va anticipar una font propera a l'Administració de Donald Trump, que d'aquesta manera compleix amb la seva amenaça d'augmentar la pressió sobre Riad. A més, també s'inclou Maher Mutreb, un ajudant d'Al Qahtani, que va acompanyar el fill del rei saudita en les seves recents visites oficials als EUA i països europeus, entre ells Espanya.