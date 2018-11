El Govern promet apujar el sou dels funcionaris tot i que no hi hagi nous pressupostos

El Govern s'ha compromès amb els sindicats a apujar un 2,25% el sou dels funcionaris i treballadors públics el 2019, amb independència que finalment s'aprovin o no els Pressupostos Generals de l'Estat (PGE). Així ho van comunicar tant CCOO i UGT després de la reunió que van mantenir amb el secretari d'Estat de Funció Pública, José Antonio Benedicto. Segons va explicar CCOO, Benedicto «ha expressat rotundament la voluntat del Govern de complir íntegrament l'acord, incloses les pujades salarials hi hagi o no aprovació de Pressupostos Generals de l'Estat per al 2019». «La mesura afectarà els més de dos milions i mig d'empleats públics de tot el país», van afegir des d'UGT.

Aquest compromís es va produir després de la inquietud mostrada pels sindicats davant les conseqüències d'una cada vegada més probable pròrroga pressupostària. En aquest cas, entenien els representants, el Govern podria decidir no dur a terme la pujada salarial compromesa. De fet, CSIF va afirmar que no ha rebut la confirmació per part del Govern, i va advertir que estudiarà convocar mobilitzacions si l'increment no s'aprova el proper 1 de gener.

Així mateix, CCOO va assenyalar que l'Executiu ha rebaixat la previsió oficial de creixement per al 2019 del 2,5% al 2,3%. Davant d'aquesta situació, el sindicat va demanar que a la part variable d'increment salarial es tingui en compte aquesta nova estimació. A més, aquesta mateixa organització va exigir «que la jornada de 35 hores sigui d'aplicació en el conjunt de l'Estat sense vincular-se a cap altre paràmetre».