El Tribunal d'Estrasburg qualifica de «polítics» els arrestos d'un opositor rus

El Tribunal Europeu de Drets Humans (TEDH) va donar la raó a l'opositor rus Alexei Nalvani i va considerar «políticament motivades» almenys set detencions patides entre els anys 2012 i 2014, en un cop simbòlic contra els arguments de Moscou, que va criticar el suposat biaix de la cort amb seu a Estrasburg. El TEDH va argumentar que el fet que les detencions de Navalni tinguessin motius polítics és «un aspecte fonamental» del cas, iniciat per una demanda presentada pel líder opositor rus.

La cort europea afirma que dos dels arrestos que va patir Navalni a Rússia tenien l'objectiu de «suprimir el pluralisme polític», el que suposa una violació dels articles cinquè, onzè i divuitè, els referents al dret a la llibertat i la seguretat i a la legalitat d'una detenció, el de llibertat de reunió i associació i el de la limitació en l'ús de les restriccions de drets.

En la seva decisió, el TEDH deixa clar que les autoritats de Rússia podrien haver notificat a Navalni directament al lloc dels fets les faltes que se li imputaven en lloc de fer-lo anar a una comissaria i tenir-lo detingut durant diverses hores.

A més, va recriminar a les autoritats russes la seva actuació concreta en dues detencions de Navalni que, segons el seu parer, no estan justificades. «El Govern no va proporcionar cap justificació per tenir-lo detingut durant hores abans de portar-lo davant un jutge en una ocasió i a l'altra mantenint-lo detingut tota la nit», va assenyalar.