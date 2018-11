Una dona mor en les protestes contra la pujada dels preus del carburant a França

Una dona ha mort atropellada per un motorista, en el que la Policia ha descrit inicialment com un accident, durant les protestes que estan ocorrent aquest dissabte a França contra la pujada dels preus del combustible, segons ha confirmat el ministre de l'Interior, Christophe Castaner.

Al voltant de 50.000 manifestants, segons dades d'Interior, han paralitzat diverses autovies del país, així com accessos a dipòsits de combustible, representats pel moviment social de les "armilles grogues", enfrontat a la pujada d'impostos als carburants imposada pel Govern del president francès, Emmanuel Macron.

La manifestació més important és la de París, on les "armilles grogues" han travessat els Campos Elisis en direcció a la Bastilla. De moment no hi ha hagut incidents que lamentar.

L'atropellament, segons les primeres perquisicions, ser a causa d'un atac de pànic del pilot de la motocicleta, que circulava pel departament de Savoia, segons han informat tant Castaner com la Prefectura de Policia de la localitat.

A Arres, un home de 71 anys, atropellat per un automòbil, va resultar greument ferit. La seva vida, no obstant això, no corre perill. Un segon manifestant va ser derrocat però no va resultar ferit i es va deslligar una baralla entre "armilles grogues" i un motorista.

Les protestes han anat cobrant força conforme ha anat passant el matí. La prefectura de Calvados ha anunciat que 3.500 persones han participat aquest dissabte des de les 7.30 a la mobilització de les "armilles grogues".